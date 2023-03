38-letni Ronaldo do tej pory rekord dzielił z Baderem Al-Mutawą z Kuwejtu.

Reklama

Portugalczyk w seniorskiej reprezentacji zadebiutował 20 sierpnia 2003 w meczu z Kazachstanem, wygranym 1:0. "CR7" - po objęciu kadry przez hiszpańskiego trenera Roberto Martineza - nadal należy do podstawowych zawodników kadry.

Reklama

Ronaldo w karierze strzelił też rekordową liczbę 118 bramek dla swojej ojczyzny. Pojawiły się znaki zapytania, co do jego międzynarodowej przyszłości po tym, jak opuścił boisko we łzach po wyeliminowaniu Portugalii przez Maroko w ćwierćfinale MŚ, ale został powołany na pierwsze zgrupowanie po mundialu.

Martinez przyznał, że Ronaldo "jest bardzo ważny dla zespołu", a on nie zamierza patrzeć na wiek.

Piłkarz w listopadzie opuścił Manchester United po kontrowersyjnym wywiadzie, w którym skrytykował klub. Obecnie występuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie strzelił dziewięć bramek w 10 występach dla An-Nassr Rijad.

Rekordy są moją motywacją. Byłbym z tego dumny, gdybym został piłkarzem z największą liczbą występów w historii - przyznał Ronaldo przed spotkaniem z Liechtensteinem.