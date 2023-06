Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wróg zrezygnował z prowadzenia działań ofensywnych na tym kierunku, ale wrażenie to nie jest zgodne z rzeczywistością - powiedział dowódca, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Reklama

Zmiana taktyki Rosji

Reklama

W ocenie armii ukraińskiej Rosja zmienia format swojej operacji pod Bachmutem, co jest związane z wycofywaniem z miasta najemniczej Grupy Wagnera i wkraczaniem tam oddziałów rosyjskiej armii regularnej. Obecna sytuacja może tworzyć wrażenie ciszy, ale niestety, cisza ta jest tylko tymczasowa - podkreślił Syrski.

Generał, który - według Ukrainskiej Prawdy - przebywa obecnie w strefie walk, uważa, że Rosja próbuje przejąć inicjatywę, by nie dopuścić do działań kontrofensywnych strony ukraińskiej. Usiłuje także sama przejść do ataku.

Generał dodał, że siły ukraińskie wstrzymały w ciągu ostatnich kilku dni postępy na flankach Bachmutu. Jest to spowodowane "wykonywaniem innych ważnych zadań" - oświadczył Syrski.