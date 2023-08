Informacje o spółce Grupa Wagner opublikowano w państwowym rejestrze osób prawnych i przedsiębiorców ministerstwa sprawiedliwości Białorusi.

Reklama

"W tej miejscowości znajduje się obóz Grupy Wagnera"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa Wagner została zarejestrowana 4 sierpnia 2023 roku. Adres podmiotu to wieś Cel w rejonie osipowiczowskim. Jak podkreśla Zerkalo, właśnie w tej miejscowości znajduje się obóz, do którego przybyli najemnicy Grupy Wagnera. Według rejestru właścicielem firmy jest obywatel Rosji Maksim Pietrow. Główny typ działalności spółki wskazany w dokumencie to "inne rodzaje kształcenia, nie uwzględnione w innych grupach".

Reklama

Zerkalo informuje, że 19 lipca na Białorusi zarejestrowano spółkę z o.o. Concord Management and Consulting, której głównym typem działalności jest "zarządzanie majątkiem nieruchomym". Jako adres firmy również wskazano wieś Cel. Właścicielem zarejestrowanej na Białorusi spółki jest rosyjska Concord Management and Consulting, na czele której stoi Prigożyn.

Według szacunków ukraińskich na terytorium Białorusi przemieszczono łącznie 6400 najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera. Wagnerowcy szkolą Białorusinów na miejscowych poligonach.