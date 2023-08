Po znakomitym występie w Lidze Narodów, w której Polki zajęły trzecie miejsce, oczekiwania wobec nich są duże. Tym bardziej, że do składu wróciła doświadczona Joanna Wołosz, uznawana za jedną z najlepszych rozgrywających na świecie. Do kadry dołączyła także środkowa Kamila Witkowska, która, podobnie jak Wołosz, z powodu kontuzji nie wystąpiła w LN.

Reklama

Selekcjoner Stefano Lavarini nie mógł jednak zabrać do Belgii optymalnego składu, gdyż z powodu kontuzji zabrakło Martyny Czyrniańskiej oraz Malwiny Smarzek. Ta druga, która pełniła kluczową rolę w reprezentacji prowadzonej przez Jacka Nawrockiego, wróciła do reprezentacji po dwóch latach. Dwa tygodnie temu po jednym ze sparingów z Turcją doznała urazu stopy i włoski szkoleniowiec musiał podjąć trudną decyzję.

Reklama

Faworytem "polskiej" grupy są Serbki. Ubiegłoroczne mistrzynie świata, prowadzone przez niezwykle utytułowanego szkoleniowca Giovanniego Guidettiego, są również głównym kandydatem do zwycięstwa w całym turnieju. Dwa lata temu w finale w Belgradzie przegrały z Włoszkami 1:3 i musiały zadowolić się srebrnym medalem. Z kolei biało-czerwone odpadły w ćwierćfinale i zostały sklasyfikowane na miejscach 5-8.

Polki swoje spotkania rozgrywać będą w Gandawie, a w przypadku awansu do 1/8 finału przeniosą się do Brukseli. Do rundy pucharowej zakwalifikują się po cztery najlepsze reprezentacje z każdej z czterech grup. Potencjalnymi rywalkami podopiecznych trenera Lavariniego w następnej fazie mistrzostw będą zespoły rywalizujące w Duesseldorfie (Niemcy, Turcja, Grecja, Azerbejdżan, Czechy i Szwecja).

Turniej potrwa do 3 września; spotkania o medale odbędą się w Brukseli.