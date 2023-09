19-letnia Gauff, aktualnie szósta w rankingu WTA, potrzebowała zaledwie 68 minut, by pokonać Łotyszkę, 21. w światowym zestawieniu. Zrewanżowała się jej za porażkę w czwartej rundzie pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie Australian Open.

Reklama

Ostapenko we wtorkowym spotkaniu tylko raz zdołała utrzymać podanie i raz przełamać rywalkę. W pozostałych gemach dominowała 19-latka.

Reklama

Dla reprezentantki USA to zaledwie drugi półfinał Wielkiego Szlema w karierze. W zeszłym roku dotarła do tego etapu we French Open, w którym ostatecznie przegrała w finale ze Świątek.

Gauff jest pierwszą amerykańską nastolatką, która dotarła do półfinału US Open, od 2001 roku, gdy dokonała tego Serena Williams.

W półfinale Amerykanka zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Rumunki Sorany Cirstei z Czeszką Karoliną Muchovą.

Wynik ćwierćfinału:

Coco Gauff (USA, 6) - Jelena Ostapenko (Łotwa, 20) 6:0, 6:2