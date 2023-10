Na koniec debaty każdy z gości miał prawo do swobodnej wypowiedzi. Swoją Donald Tusk zakończył zaproszeniem do debaty. Jeszcze jest piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiS-u, jestem otwarty na każdą propozycje. Będę w piątek na was czekał. W dowolnie wybranym przez was miejscu" - podkreślił.

Odpowiedź Rachonia

Jego wystąpienie zripostował jeden z prowadzących debatę, Michał Rachoń, który powiedział: a mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy.

Debata w TVP

Do udziału w debacie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, Konfederacja - posła Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - członka zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja. Debata odbyła się w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim 384.