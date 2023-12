Exodus z wojska

Każda armia dba o to, by żołnierze, zakładając mundur, nosili go i służyli jak najdłużej. Fachowo nazywa się to retencją zasobów.

W Wojsku Polskim jeszcze niedawno ten wskaźnik wynosił 96 proc. To oznacza, że co roku ze służby rezygnował mniej niż co 20. żołnierz - był to głównie efekt nabywania uprawnień emerytalnych.

Teraz wskaźnik spadł do 93 proc. - ze służby odchodzą młodzi żołnierze po roku czy dwóch latach pobytu w wojsku.

