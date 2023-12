W maju państwo żydowskie obchodziło 75. urodziny. W życzeniach, które z tej okazji przygotowała Komisja Europejska, jej przewodnicząca Ursula von der Leyen mówiła o „tętniącej życiem demokracji”. – Sprawiliście, że pustynia rozkwitła – zachwycała się niemiecka polityczka.

Izrael był już wtedy w głębokim kryzysie. Po roku w opozycji powrócił do władzy Binjamin Netanjahu – mimo oskarżeń o nadużycia władzy, przyjmowanie łapówek i oszustwa. W wyborach, które odbyły się w listopadzie 2022 r. (było to piąte głosowanie do Knesetu w ciągu zaledwie czterech lat), jego Likud uzyskał najwięcej głosów. Do utworzenia rządu potrzebował jednak koalicjantów, a współpracy z "Bibim" odmówili wszyscy jego dawni partnerzy. Netanjahu zaprosił więc do współpracy partie ultraortodoksyjne i skrajnie prawicowe.

