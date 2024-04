Wieloletni europoseł Prawa i Sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że nie będzie ubiegał się o reelekcję oraz, że rezygnuje z bieżącej polityki.

"Przede mną ostatnie głosowania i sesja Parlamentu Europejskiego. Dalszego ciągu nie będzie. Już blisko rok temu podjąłem decyzję i poinformowałem kierownictwo partii, że nie będę kandydował i odchodzę z bieżącej polityki" - napisał Poręba na platformie X.

Jak dodał, to była i jest świadoma i bardzo dobrze przemyślana decyzja.

"Odchodzę z podniesioną głową i poczuciem, że wiele w tych ostatnich latach wspólnie udało się zrobić. Po to poszedłem do polityki, aby zrobić coś konkretnego, co będzie służyło ludziom przez lata. Jestem pewien, że te wszystkie, od Sanoka przez Rzeszów do Tarnobrzega i Stalowej Woli mostowe, drogowe i kolejowe projekty transportowe, Via Carpatia, przywrócenie w Mielcu kolei, wybudowane hale sportowe, ośrodki piłkarskie, podgrzewane murawy, Stal Mielec w Ekstraklasie i wiele innych działań, które wspierałem, będą przez lata służyć i dawać ludziom wiele radości" - oświadczył.

Jak dodał wszystko, co obiecał udało się wspólnie z wieloma fantastycznymi ludźmi zrealizować.

"Z poczuciem dumy, ulgi i radości"

"Nikt mi tego nie zabierze. Dlatego odchodzę z poczuciem dumy, ulgi i radości. Wygranymi wszystkimi wyborami i najlepszymi procentowymi wynikami w Polsce. Na własnych warunkach. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia tysięcy ludzi, którzy mi zaufali oraz dawali przez te lata wiele siły i odwagi" - napisał Poręba.

Zaznaczył, że zawsze starał się pomagać i być do dyspozycji. "Wiele tych przyjaźni zostanie do końca życia. To dla mnie najważniejsze. Szczególnie dziękuję swojej wspaniałej rodzinie. Żonie, rodzicom, teściom i dzieciom. Bez ich miłości i wsparcia nie osiągnąłbym niczego" - podsumował w oświadczeniu.

Poręba był europosłem PiS VII, VIII oraz obecnej, IX kadencji europarlamentu (od 2009 r.).