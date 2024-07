Strażacy od kilku godzin prowadzą akcję gaśniczą na terenie zakładu utylizacji odpadów przemysłowych i poużytkowych w miejscowości Wola Łaska, kilka kilometrów od Łasku. Ok. godz. 14.25 służby ratownicze odebrały zgłoszenie o wybuchu i pożarze na składowisku odpadów. W jego wyniku poszkodowanych zostało 11 osób.

Z powodu wiatru i szybkiego rozprzestrzeniania się ognia, pożarem objęta była powierzchnia 4 tys. m kw. Przed ogniem udało się uratować halę zakładu. Pożar jest już zlokalizowany, opanowany i już się nie rozprzestrzenia. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin - powiedział rzecznik łódzkich strażaków kpt. Łukasz Górczyński.

Do walki z ogniem zadysponowano ponad 45 zastępów straży zawodowej i ochotniczej, w tym 33 samochody gaśnicze. Na miejsce wysłano też Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego PSP oraz grupy operacyjne komendantów PSP - głównego i wojewódzkiego.

Dwie osoby w stanie ciężkim

Wstępna liczba poszkodowanych wzrosła do 11 osób. Na miejscu strażacy i służby medyczne udzieliły pomocy pięciu osobom. Jedna osoba została przewieziona do szpitala prywatnym samochodem przed naszym przybyciem. Kolejne osoby też dotarły do szpitali na własną rękę. Stan ich obrażeń jest różny; dwóch określany jest jako ciężki - przekazał kpt. Górczyński.

Ogień rozprzestrzenił się prawdopodobnie po wybuchu pojemnika, w którym utylizowane były aerozole pod ciśnieniem. Dokładną przyczynę wybuchu ognia będzie można jednak ustalić dopiero po opanowaniu pożaru. Na miejscu jest policja, która bada przyczyny eksplozji pod nadzorem prokuratora rejonowego w Łasku.

Alert RCB: Zostań w domu i zamknij okna

Alert w związku z pożarem i dużym zadymieniem wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do mieszkańców powiatu łaskiego RCB wysłało SMS z ostrzeżeniem: "Uwaga! Pożar składowiska odpadów w Woli Łaskiej. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeżeli możesz, zostań w domu i zamknij okna".