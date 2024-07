Pytania o stan zdrowia Joe Bidena

Podczas godzinnego spotkania zorganizowanego z powodu obaw o zdrowie i sprawność szefa państwa, jeden z gubernatorów zapytał Joe Bidena o jego stan fizyczny. "Prezydent odpowiedział, że w ostatnich dniach przeszedł kontrolę i zapewnił, że jego stan zdrowia jest dobry i odpukał w drewno" – podaje portal Politico, powołując się na dwa anonimowe źródła.

To oświadczenie pojawiło się zaledwie kilka godzin po tym, jak rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre unikała bezpośrednich pytań reporterów, pytających czy prezydent był badany przez lekarzy od czasu debaty z Trumpem.

Gubernatorzy wątpią w Bidena?

Dwie gubernatorki z Partii Demokratycznej, Michelle Lujan Grisham z Nowego Meksyku i Janet Mills z Maine, wyraziły zaniepokojenie, czy Biden nadal jest w stanie wygrać w ich stanach. W 2020 r. Biden pokonał w Nowym Meksyku Trumpa różnicą 11 punktów procentowych, a w Maine - 9 punktów.

Po spotkaniu gubernatorzy Tim Walz z Minnesoty, Wes Moore z Maryland i Kathy Hochul z Nowego Jorku powiedzieli reporterom, że dalej popierają Bidena. Hochul stwierdziła, że wszyscy gubernatorzy "przyrzekli mu wsparcie, ponieważ stawka nie może być już wyższa".

- To, kogo tam dzisiaj widzieliśmy, to faceta, w którego wszyscy wierzyliśmy, że pokona Donalda Trumpa. I faktycznie pokonał go – powiedział Walz, odnosząc się do wyborów z 2020 r. Gubernator Minnesoty jest przewodniczącym Stowarzyszenia Demokratycznych Gubernatorów i zainicjował spotkanie z Bidenem, po tym jak gubernatorzy zebrali się, aby dać upust emocjom i wyrazić współczucie w związku ze stanem kampanii prezydenckiej Demokratów.

Stan zdrowia Bidena od wielu miesięcy jest jednym z głównych tematów rozmów przed listopadowymi wyborami w USA, a po niedawnej debacie stał się głównym zmartwieniem sztabu Partii Demokratycznej. Prowadzone są nieoficjalne rozmowy nawet na temat potencjalnej zmiany kandydata.