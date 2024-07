Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że w związku z ryzykiem związanym z jakością wody, kąpieliska Brzeźno Hallera, Brzeźno Molo, Dom Zdrojowy, Piastowska i Jelitkowo pozostają zamknięte do odwołania.

"Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz turystów o przestrzeganie wprowadzonych zakazów i stosowanie się do wytycznych służb porządkowych" – zaznaczyła Chełmińska i dodała, że działania są konsekwencją pożaru, do którego doszło w niedzielę w Gdańsku Nowym Porcie.

Zakaz dotyczy wyłącznie kąpieli

Urzędniczka podkreśliła jednocześnie, że zakaz dotyczy wyłącznie kąpieli, a przebywanie na plaży jest dozwolone. "Dla bezpieczeństwa prosimy o korzystanie z innych dostępnych miejsc rekreacji oraz plaż, które nie są objęte zakazem, czyli Stogi, Świbno, Orle i Wyspa Sobieszewska" – wyjaśniła.

Pożar wybuchł w niedzielę w godzinach popołudniowych przy ul. Oliwskiej w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Ogień najpierw objął halę magazynową, później rozprzestrzenił się i łącznie objął około 5 tys. mkw powierzchni.

Alert RCB: Możliwe zanieczyszczenie wody

"Uwaga! Nie korzystaj z kąpieli na terenie plaży w Gdańsku (Nowy Port - Jelitkowo). Możliwe zanieczyszczenie wody powstałe po pożarze w porcie." Alert RCB został wysłany do odbiorców w Gdańsku, województwo pomorskie.