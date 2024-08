Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. W akcji zginęło dwóch strażaków w wieku 33 i 34 lat. Poszkodowanych zostało 11 strażaków i 3 osoby cywilne. Jak przekazało MSWiA, stan tych osób nie zagraża ich życiu. Jedna osoba cywilna jest w stanie ciężkim, ale niezagrażającym życiu.

"Otoczyliśmy opieką poszkodowanych"

W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapewnił, że osoby poszkodowane w pożarze przy ul. Kraszewskiego – mieszkańcy kamienicy, w której doszło do zdarzenia, oraz mieszkańcy okolicznych budynków są objęci pomocą miasta.

Otoczyliśmy opieką poszkodowanych w pożarze, współpracujemy z rządem i pomagamy im w szerokim zakresie, również przy wyrobieniu nowych dokumentów. Robimy wszystko, by mieszkańcy sąsiednich kamienic mogli jak najszybciej wrócić do swoich domów. Musimy mieć jednak pewność, że jest to bezpieczne - podkreślił Jaśkowiak.

Prezydent przypomniał, że wojewoda zabezpieczyła już doraźną pomoc finansową dla poszkodowanych - do 6 tys. zł dla rodziny, w zależności od potrzeb. Pieniądze będą wypłacane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wsparcie psychologów

Poszkodowani mają zapewnione również wsparcie mieszkaniowe. W hotelu przy ul. Łozowej przebywa obecnie kilkanaście osób. To głównie mieszkańcy kamienic sąsiadujących ze spalonym budynkiem. Mają tam zapewnione czasowe zakwaterowanie i wyżywienie. Pozostali lokatorzy znaleźli schronienie u swoich bliskich i znajomych.

Dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP Magdalena Pietrusik-Adamska podkreśliła, że po otrzymaniu informacji o ewakuowaniu mieszkańców Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej (MCIK) zaproponowało wsparcie dwóch psychologów ze znajomością języka polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego.

"Już dziś w hotelu przy ul. Łozowej miał miejsce pierwszy dyżur psychologa, równolegle całodobową pomoc zapewnia Punkt Interwencji Kryzysowych. Pracownicy socjalni rozmawiali z poszkodowanymi zakwaterowanymi w hotelu, równocześnie filia MOPR na Jeżycach przyjmuje te osoby, które pozostały w swoich domach i potrzebują wsparcia – powiedziała.

Co z mieszkaniami dla ofiar?

Dodała, że w niedzielę w hotelu przy ul. Łozowej przebywały 23 osoby, natomiast – według danych z godz. 12.45 w poniedziałek - osób tych jest 15. Wiele z osób, które zmuszone były do opuszczenia swoich mieszkań, zamieszkało wspólnie z rodzinami, z sąsiadami – tutaj społeczność lokalna Jeżyc wykazała się dużą empatią i wsparciem - powiedziała.

Dodała, że sposób dalszego wsparcia - lokal komunalny lub PTBS - będzie uzależniony od sytuacji konkretnych gospodarstw. Od poniedziałku Biuro Spraw Lokalowych UMP kontaktuje się z rodzinami, by ustalić terminy indywidualnych spotkań.

Wsparcie zaoferowała US Army

Osoby, które straciły w pożarze dokumenty, takie jak dowód osobisty, czy prawo jazdy, mogą zgłaszać się do MOPR. Miasto pomoże im wyrobić nowe szybciej, bez czekania w kolejce. Urząd Miasta Poznania poinformował, że swoje wsparcie - w zależności od potrzeb - zaoferowali również stacjonujący w Poznaniu przedstawiciele US Army.

Darmowa pomoc prawna

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - poza pomocą, jakiej udzielało do tej pory - uruchomi dyżury psychologów w hotelu przy ul. Łozowej. Cały czas wsparciem służy również Miejski Punkt Interwencji Kryzysowych - miejsce, w którym osoby poszkodowane w nocnym pożarze mogą znaleźć indywidualne wsparcie psychologiczne. Znajduje się przy ul. Pamiątkowej 28, nr tel.: 509 111 508 lub 516 183 943, adres mailowy: pik@m.poznan.pl. Pracują tam specjaliści, którzy niosą wsparcie bezpłatnie i całodobowo, osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Urząd Miasta Poznania poinformował, że pomoc zaoferowała także działająca przy MTP Fundacja In_Spire, która współpracuje z Wielkopolską Izbą Adwokacką. WIA zapewni poszkodowanym bezpłatne doradztwo prawne w szerokim zakresie (odszkodowania, ubezpieczenia). Izba oferuje swoje wsparcie także pracownikom służb ratujących, którzy ucierpieli w wyniku pożaru, a przede wszystkim rodzinom strażaków, którzy zginęli podczas akcji.

By uzyskać poradę prawną, należy zadzwonić do biura Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00), nr tel.: 61 864 69 00. Pracownik biura umówi osoby poszkodowane na bezpłatne spotkanie z adwokatem, który udzieli indywidualnej porady. Osoby poszkodowane mogą dzwonić pod numer Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44, które udzieli dalszych informacji bądź przekieruje do odpowiednich jednostek miejskich.

Co z kamienicami, które przetrwały?

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP Witold Rewers poinformował w poniedziałek, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawdził całą ulicę. Aktualnie pracuje nad tym, by jak najszybciej wystawić decyzję o rozbiórce kamienicy nr 12. Gdyby jej ściana frontowa się zawaliła, szkody mogłyby być bardzo poważne. Dużo jednak zależy od właścicieli i administratorów budynku. Będziemy robili wszystko, żeby jak najszybciej ta kamienica została rozebrana - zaznaczył.

Po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego będzie wiadomo, czy i kiedy do kamienic o numerach 10b i 14 będą mogli wrócić lokatorzy. Mieszkańcy budynków nr 11, 15 oraz 10a mogli zrobić to już w niedzielę wieczorem. Cały czas prowadzone będą prace umożliwiające powrót lokatorom budynku numer 13, znajdującego się naprzeciwko spalonej kamienicy.

Na ulicy Kraszewskiego wyznaczono "strefę zero" na odcinku od ul. Szamarzewskiego do ul. Słowackiego. Komunikacja publiczna przez ulicę Kraszewskiego nie będzie kursować do odwołania. Autobusy linii 164 i tramwaje linii nr 2 kierowane są objazdami w obu kierunkach.