Alkohol zakazany na stadionach i w szatniach

Wśród 20 propozycji ogłoszony we wtorek przez FFR, poza testami na obecność narkotyków, są także testy na obecność alkoholu. Spożywanie wysokoprocentowych napojów zostało równocześnie zakazane w krajowym centrum rugby w Marcoussis, na stadionach i w szatniach.

To miejsca, w których zawodnicy mają rozwijać swoje umiejętności fizyczne i taktyczne najlepiej, jak potrafią powiedział wiceprezes FFR Jean-Marc Lhermet.

Federacja chce uniknąć skandali

Francuskie reprezentacje rugbistów mierzyły się w tym roku z licznymi pozaboiskowymi skandalami.

Obrońca Melvyn Jaminet otrzymał 34-tygodniowy zakaz gry za rasistowski wpis w mediach społecznościowych podczas argentyńskiego wyjazdu kadry w lipcu, a Hugo Auradou i Oscar Jegou zostali aresztowani za domniemaną napaść na tle seksualnym podczas tego samego wyjazdu. Obaj zawodnicy zaprzeczyli jednak popełnieniu przestępstwa i powiedzieli, że stosunek był dobrowolny.

W sierpniu Medhi Narjissi, gracz reprezentacji Francji do lat 18, która miała wziąć udział w turnieju w Republice Południowej Afryki, został porwany przez falę przypływową podczas pływania w sesji regeneracyjnej po treningu. Jego ciało nie zostało odnalezione.

Zawodnicy popierają pomysł związku

Trener reprezentacji Francji Fabien Galthie powiedział, że zawodnicy wyrazili poparcie dla propozycji federacji.

Przeprowadziliśmy ankietę i wszyscy reprezentanci powiedzieli "tak". To logiczny i spójny rozwój sytuacji w odniesieniu do tego, co się wydarzyło - dodał szkoleniowiec.