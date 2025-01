Beyonce, znana na całym świecie gwiazda muzyki, przeznaczyła 2,5 miliona dolarów na wsparcie osób poszkodowanych w wyniku pożarów w Los Angeles. Środki trafiły do funduszu LA Fire Relief Fund, który zajmuje się pomocą dla rodzin z regionu Altadena/Pasadena, które straciły swoje domy. Dodatkowe wsparcie kierowane jest również do lokalnych kościołów i ośrodków społecznych, by zaspokoić najpilniejsze potrzeby mieszkańców.