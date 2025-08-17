Ogień szaleje głównie w regionach Kastylia i Leon, Galicja oraz Estremadura. Pożary występują także w innych częściach kraju, np. w Walencji, a w Katalonii ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia.

Ofiary i straty

Z powodu pożarów ewakuowano ponad 23,6 tys. osób. Zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Służby wciąż walczą z żywiołem. Zniszczonych zostało już ponad 115 tys. hektarów – jak podaje publiczny nadawca radiowo-telewizyjny RTVE.

Zmiany klimatu

Szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande-Marlaska stwierdził, że pożary mają inny charakter niż w przeszłości, częściowo z powodu zmian klimatycznych. Hiszpania otrzymuje pomoc od partnerów z Unii Europejskiej. W ostatnich dniach Francja przekazała dwa samoloty gaśnicze. Sanchez przerwał wakacje na Wyspach Kanaryjskich, aby spotkać się z koordynatorami akcji gaśniczej w prowincjach Ourense i Leon.