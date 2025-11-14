Ekstremalnie trudny quiz z GEOGRAFII. Znasz te stolice? 5/10 to już wyczyn
dzisiaj, 05:38
Myślisz, że znasz geografię? Pora to sprawdzić. Przygotowaliśmy 10 pytań o stolice państw Azji i Afryki, kontynentów pełnych państw o trudnych do zapamiętania nazwach miast. Czy wiesz, gdzie urzęduje rząd Wybrzeża Kości Słoniowej lub stolica, której nazwa oznacza "miasto tysiąca"? Tylko prawdziwi znawcy geografii uzyskają 10/10.
