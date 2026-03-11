Wielki quiz z języka polskiego. Jak dobrze znasz związki frazeologiczne? Zdobędziesz chociaż 10/15?
dzisiaj, 11:51
Czy znasz etymologię "alfa i omega" lub "syzyfowej pracy"? Jeśli myślisz, że polska frazeologia nie ma przed Tobą tajemnic, ten quiz jest dla Ciebie. Przygotuj się na wyzwanie, które sprawdzi Twoją wiedzę i intuicję językową. Tylko prawdziwi eksperci zdobędą komplet punktów.
