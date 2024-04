Piłka do kosza wpadła 849 razy

20 kwietnia w hali sportowej AGH w Krakowie 14 drużyn koszykarskich spotkało się, by przy okazji sportowej rywalizacji pomóc małym Pacjentom Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Organizatorem wydarzenia była Fundacja „O Zdrowie Dziecka”, która od 32 lat działa na rzecz Szpitala.

Nasz Szpital 24 godziny na dobę zapewnia najlepszy standard leczenia dzieciom, dzieje się to również dzięki takim imprezom charytatywnym – jak ta, dzięki takim firmom – jak Wasze, dzięki takim ludziom – jak Wy. Dziękuję Wam za to! – powiedział na rozpoczęcie wydarzenia dr. hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Na boisku spotkało się czternaście drużyn, trzynaście z nich reprezentowało krakowskie firmy (Akamai Technologies Poland, Aon, Aptiv Services Poland, Cisco Systems Poland, EPAM Systems (Poland), GE Medical Systems Polska, Google Poland, International Paper Polska, Motorola Solutions Systems Polska, Nokia Solutions and Networks, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, OSHEE Polska, TechnipFMC Kraków) zaś w skład czternastej drużyny weszli przedstawiciele Szpitala oraz Fundacji „O Zdrowie Dziecka”. Od rana do późnego popołudnia rozegrano 25 meczów, zaś do piłka do kosza wpadła 849 razy.

Złoto dla Okręgowej Izby Radców Prawnych

Patronem Honorowym wydarzenia była American Chamber of Commerce in Poland, turniej zaś został przeprowadzony dzięki wsparciu organizacyjnemu firmy Biznes Liga.

Pierwsze miejsce w turnieju zdobył zespół Okręgowej Izby Radców Prawnych, srebro trafiło do Cisco Systems Poland, zaś na ostatnim miejscu podium stanęła drużyna Motorola Solutions Systems Polska. Na turnieju, oprócz rozgrywek drużyn odbyły się również dwa koszykarskie konkursy: w konkursie rzutów dyrektorskich zwyciężyła Kalina Zając z Nokia Solutions and Networks, zaś w konkursie rzutów za 3 punkty reprezentant Okręgowej Izby Radców Prawnych - Tomasz Gębarowski.

- Dziś wszyscy jesteśmy zwycięzcami, bo niezależnie od tego jak nam poszło na boisku, cel naszego spotkania został spełniony: Wasz wysiłek przeliczy się na pomoc Pacjentom naszego Szpitala – powiedziała dr n. o zdr. Anna Wojnar, prezes Fundacji „O Zdrowie Dziecka”. Dziękuję Wam za udział w naszym turnieju i już teraz – zapraszam za rok na trzecią edycję tego wydarzenia. Rezerwujcie kalendarze na 17 maja 2025 roku i do zobaczenia!

Dochód przeznaczony na zakup sprzętu medycznego

Dochód z wydarzenia Fundacja przeznaczy na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Bieżące zakupy najnowszych urządzeń medycznych i wymiana zużytej, czy przestarzałej aparatury w Szpitalu to warunek konieczny w codziennej opiece nad pacjentami: diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji.

Pomoc Fundacji dla Szpitala możliwa jest dzięki stałemu wsparciu, jakie organizacja otrzymuje od swoich darczyńców. Teraz – w okresie rozliczeń skarbowych PIT – każdy może wspomóc działania Fundacji „O Zdrowie Dziecka”, przekazując jej 1,5% podatku, numer KRS Fundacji to: 0000 123 750.

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O Zdrowie Dziecka” to organizacja pożytku publicznego powstała w 1992 roku w celu wspierania działalności leczniczej, diagnostycznej oraz naukowo-badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Działania Fundacji skupiają się na finansowaniu wyposażenia, sprzętu medycznego, materiałów diagnostycznych i medycznych dla szpitala. W ten sposób Fundacja pomaga wszystkim pacjentom leczonym w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Specjalnie z myślą o dzieciach leczonych w szpitalu Fundacja organizuje akcje mikołajkowe, wielkanocne i Dzień Dziecka, dwa razy w miesiącu zaprasza dzieci na seanse filmowe w szpitalnym kinie oraz świętuje z wszystkimi pacjentami ich urodziny, gdy obchodzą je w szpitalu.

Więcej informacji o Fundacji: www.ozdrowiedziecka.org