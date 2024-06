Maatsen był już na urlopie na jachcie nieopodal wyspy Mykonos, ale w poniedziałkowy wieczór odebrał telefon i dowiedział się, że ma jak najszybciej dołączyć do "Oranje" w Wolfsburgu. Tam ekipa prowadzona przez selekcjonera Ronalda Koemana przygotowuje się do pierwszego spotkania grupy D - z Polską w Hamburgu w niedzielę.

Reklama

Maatsen zastąpił de Jonga

22-letni lewy obrońca Chelsea Londyn, który ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund, przyjechał na miejsce niespełna dobę później, ale nie miał przy sobie sprzętu sportowego. Dlatego z jego domu rodzinnego we Vlaardingen wyruszył samochodem jego ojciec Edward, który w trzy godziny dojechał do Dortmundu, skąd zabrał buty i inne rzeczy syna, a następnie w kolejne trzy godziny dowiózł je do Wolfsburga.

Ian Maatsen otrzymał powołanie dodatkowo po tym, jak okazało się, że nie będzie mógł wystąpić Frenkie de Jong - klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony.

W grupie D Holandia zmierzy się także z Francją i Austrią.