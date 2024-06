Fernando Santos powołany został na funkcję trenera reprezentacji Azerbejdżanu - poinformowała w środę tamtejsza federacja piłkarska. Portugalczyk przez niespełna osiem miesięcy w 2023 roku pracował z reprezentacją Polski, a potem został zatrudniony w tureckim Besiktasie Stambuł.

Santos został opiekunem reprezentacji Azerbejdżanu. Decyzję o zatrudnieniu Portugalczyka Zarząd Azerbejdżańskiego Związku Piłki Nożnej podjął na posiedzeniu on-line 3 czerwca, a podał ją do publicznej wiadomości dziewięć dni później.

Celem gra na Euro 2028

Działacze powołując Santosa na tę funkcję wzięli pod uwagę "jego bogate doświadczenie jako jednego z najbardziej znanych na świecie ekspertów piłkarskich oraz jego sukcesy w karierze zawodowej, w tym mistrzostwo Europy z reprezentacją Portugalii".

Za cel numer jeden działalności Santosa zarząd uznał pomyślne przejście kwalifikacji i dostanie się drużyny narodowej do turnieju finałowego Euro 2028 w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W Polsce i Turcji mu nie wyszło

Santos rozpoczął pracę w tureckim Besiktasie w styczniu, a zakończył ją kiedy 15 kwietnia władze klubu zdymisjonowały go po remisie 1:1 przed własną publicznością z Samsunsporem plasującym się wówczas na dwunastym miejscu w tabeli. Piłkarze Besiktasu pod jego wodzą zagrali czternaście spotkań ligowych, wygrali pięć, przegrali tyle samo razy i zaliczyli cztery remisy. Władze klubu, w którym miał pracować do 2025 roku oraz szkoleniowiec doszli do porozumienia w sprawie warunków rozwiązania umowy. Portugalczyk otrzyma łącznie 500 tys. euro, które od maja jest wypłacane w pięciu transzach.

69-letni Portugalczyk prowadził biało-czerwonych od końca stycznia do września 2023 roku. PZPN rozwiązał z nim umowę za porozumieniem stron po porażce z Albanią w kwalifikacjach Euro 2024, które zakończyły się pomyślnie dla Polski dopiero po marcowych meczach barażowych i już pod wodzą selekcjonera Michała Probierza.

Wcześniej Santos był szkoleniowcem reprezentacji Grecji (2010-2014), a następnie swojego kraju (2014-2022). Pracował też w czołowych klubach właśnie z Grecji: AEK Ateny, Panathinaikosie Ateny, PAOK Saloniki i ojczystych: FC Porto, Benfice Lizbona, Sportingu Lizbona.

Na jego imponujące szkoleniowe CV składają się m.in. złoty medal mistrzostw Europy 2016 i triumf w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) z reprezentacją Portugalii. Natomiast wcześniej z kadrą Grecji dotarł m.in. do ćwierćfinału mistrzostw Europy 2012.