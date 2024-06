Piątkowy mecz ma ogromne znaczenie dla losu obu drużyn w turnieju. W pierwszej kolejce podopieczni Michała Probierza przegrali z Holandią 1:2, zaś Austria dzień później uległa Francji 0:1.

Patrząc na nazwiska i na to, jak gramy, to mamy mocniejszą kadrę od Austrii. Ale papier to papier, a wszystko zweryfikuje boisko. Dlatego nie patrzyłbym pod takim kątem. Najważniejsze, żeby jak najlepiej przygotować się fizycznie i psychicznie - powiedział Frankowski podczas środowej konferencji prasowej w bazie kadry w Hanowerze.

Reklama

Cel jest jeden. Gramy o zwycięstwo. Na pewno będzie dużo walki i dużo agresji - dodał skrzydłowy RC Lens.