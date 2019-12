PRZEPIS na miodownik z orzechami. Świąteczna słodkość doskonała!

Miodownik to ciasto deserowe, wywodzące się z żydowskiej tradycji weselnej. W Polsce przepis ten nieco zmodyfikowany, często wykorzystywany jest na świątecznych stołach. To, co zachęca do jego wykonania, to niewątpliwie wyjątkowy smak półkruchego ciasta przełamanego kremową masą budyniową i słodkim kajmakiem. Dodatkowym atutem jest niezwykła prostota jego wykonania, która przekonuje do spróbowania swoich sił w cukiernictwie.