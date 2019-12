KO apeluje do Polaków: Bądźcie z nami o 18 pod Sejmem!

Uchwalenie propozycji PiS byłoby strzaskaniem kręgosłupa niezależnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce; projekt ten to bezpośredni atak na konstytucję i wolności obywatelskie - uważają posłowie KO. Zaapelowali do obywateli o wsparcie wysiłków opozycji zmierzające do zablokowania zmian.