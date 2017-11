"To wywołałoby poważne zastanowienie w Czechach, które po wejściu przez nas do strefy euro musiałyby pewnie zrobić to samo. Także Viktor Orban, któremu się wydaje,

że już nami manipuluje, zostałby postawiony pod ścianą. To my bylibyśmy jego promotorem na forum UE" - mówi Marek Belka.

CAŁA ROZMOWA WE WTORKOWYM DGP