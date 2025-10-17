Wybuch w Bukareszcie. Dwa piętra zostały uszkodzone

W piątek, 17 października 2025 roku doszło do poważnej eksplozji budynku mieszkalnego w Bukareszcie, czyli stolicy Rumunii. Tamtejszy inspektorat ds. sytuacji nadzwyczajnych przekazał, że uszkodzone zostały piątek i szóste z ośmiu pięter. Do zdarzenia doszło dokładnie w 5 dzielnicy miasta, która znajduje się w południowo-zachodniej części miasta.

Reklama

Na miejsce zdarzenia wysłanych zostało 11 wozów straży pożarnej oraz cztery karetki pogotowia. Na miejscu pojawiły się także służby, które badają okoliczności zdarzenia.

Według danych ministerstwa do szpitali przetransportowano 13 osób, które doznały obrażeń. Mowa o wielonarządowych urazach lub oparzeniach. Niestety, wśród ofiar znalazły się 3 śmiertelne.

Eksplozja w Bukareszcie - przyczyny nie są znane

Na moment tworzenia tego tekstu przyczyna wybuchu nie jest znana. Mimo wszystko władze zdecydowały się odciąć dopływ gazu do całej okolicy, a pobliska szkoła została ewakuowana. Nagrania wideo, które zostały udostępniane przez służby, pokazują, że dwa narożne mieszkania zostały poważnie uszkodzone. W innych lokalach da się zauważyć, że wybuch wyrwał okna z framug.