Nie żyje najstarsza Polka

O śmierci pani Jadwigi Żak-Stewart poinformowano w mediach społecznościowych. "Nie żyje najstarsza Polka - Jadwiga Żak-Stewart. Przeżyła 113 lat, a jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze” - brzmiał komunikat zamieszczony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Kim była Jadwiga Żak-Stewart?

Jadwiga Żak-Stewart urodziła się 15 lipca 1912 roku w Warszawie. W 1946 roku przeniosła się do Łodzi, gdzie mieszkała do lat 80. W czasie stanu wojennego wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by być bliżej synów.

Przez 30 lat mieszkała w Indianapolis, pracując w szpitalu. Pani Jadwiga była dwukrotnie zamężna. Na swoje setne urodziny wróciła do Polski, by być blisko pierwszego małżonka, którego śmierć rozdzieliła ich wiele lat wcześniej.

Lubiła słodycze, mówiła w kilku językach

Ostatnie lata swojego życia Jadwiga Żak-Stewart spędziła w domu seniora w Łodzi. Znała kilka języków obcych. Poza angielskim mówiła też po włosku i niemiecku, o czym mówiła w "Wydarzeniach" Polsatu. Jaka była jej recepta na długowieczność? Jeść jak wszyscy, spać jak wszyscy i wszystko robić jak wszyscy - mówiła.

Pani Jadwiga Żak-Stewart lubiła słodycze. Uwielbiała również śpiewać i jak mówiła lubiła też Polskę. Była aktywna i pogodna. Samochód prowadziła do 84. roku życia. Życie to nie jest prosta sprawa, ale trzeba się uśmiechać do ludzi- mówiła w materiale opublikowanym w październiku zeszłego roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.