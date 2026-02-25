Wybory parlamentarne odbędą się na Węgrzech w kwietniu. Wśród ogółu wyborców TISZA cieszy się obecnie 42-procentowym poparciem, przy 31 proc. Fideszu. W kategorii zdecydowanych wyborców ugrupowanie Magyara uzyskało natomiast 55 proc., a partia Orbana - 35 proc. głosów ankietowanych - wynika z badania zleconego przez tygodnik "HVG".

Fidesz traci

W porównaniu z poprzednim, przeprowadzonym przed miesiącem, sondażem firmy Median, TISZA zwiększyła o 2 proc. swoje poparcie wśród wszystkich wyborców, przy 2-procentowej stracie Fideszu, oraz powiększyła o 4 proc. poparcie wśród pewnych wyborców, przy 4-procentowym spadku partii Orbana.

Reklama

W najnowszym przedwyborczym sondażu tylko skrajnie prawicowe ugrupowanie Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny) uzyskało poparcie gwarantujące wejście do parlamentu: 5 proc. wśród wszystkich wyborców i 6 proc. wśród zdecydowanych wyborców. Próg wyborczy na Węgrzech wynosi w przypadku partii 5 proc.

Ostra kampania na Węgrzech

Badanie wykazało również większą pewność co do uczestnictwa w wyborach osób deklarujących poparcie dla partii TISZA. 97 proc. jej zwolenników jest pewnych, że pójdzie do urn. W przypadku wyborców Fideszu wskaźnik ten wyniósł 85 proc.

Firma Median zbadała również stosunek wyborców do rozpoczętej oficjalnie w sobotę kampanii. 74 proc. wyborców oceniło, że jest ona "ostrzejsza niż kiedykolwiek".

Reklama

Wybory na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.