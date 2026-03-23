Zmiany w podstawie programowej MEN dla wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

Projektowane rozporządzenie jest konieczne ze względu na nowe rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oczekujące na publikację w Dzienniku Ustaw) i zastąpi rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Wprowadzenie nowego rozporządzenia jest niezbędne, aby zaktualizować obowiązujące przepisy w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, uwzględniając zmiany wynikające z aktualnych standardów edukacyjnych, potrzeb rozwojowych uczniów oraz wyzwań współczesnego systemu oświaty. Projektowane przepisy mają na celu zapewnienie spójności programowej, umożliwienie skutecznej realizacji procesu dydaktycznego, a także dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Uzasadnienie konieczności wydania rozporządzenia

W pozostałym zakresie (branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoła policealna) rozporządzenie z 2017 r. zastąpi projektowane. W efekcie całość utraci moc 1 września 2026 r.

Dlatego konieczne jest wydanie osobnego rozporządzenia z dotychczasową podstawą programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej – obowiązujące od 1 września 2026 r.