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Węgry zdecydowały ws. Ziobry i Romanowskiego. "Otrzymałem potwierdzenie"

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:25
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Romanowski, Ziobro
Już nie ma węgierskiego parasola ochronnego nad Romanowskim i Ziobrą/East News
Są nowe, bardzo ważne informacje ws. Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy przez długi czas ukrywali się na Węgrzech. "Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro; unieważniły także ich dokumenty podróży" - poinformował w czwartek na X wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sikorski o decyzji Węgier ws. Ziobry i Romanowskiego

"Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą" - napisał min. Radosław Sikorski na X.

Ziobro z Węgier uciekł do USA

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Na Ziobrze ciąży 26 zarzutów

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca b. szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

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Romanowski wyjechał do Serbii

Mecenas Bartosz Lewandowski złożył do sądu wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Obrońca argumentuje, że nakaz traci sens, ponieważ polityk przebywa obecnie w Serbii. Kraj ten nie należy do Unii Europejskiej, co czyni ENA bezskutecznym narzędziem. Były wiceminister sprawiedliwości odpowiada za 19 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Marcin Romanowski przez ostatnie półtora roku mieszkał na Węgrzech. Rząd Viktora Orbana przyznał mu azyl polityczny, co uniemożliwiało realizację ENA przez tamtejsze władze. Polityk pracował w tym czasie jako dyrektor Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności.

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Sytuacja zmieniła się po zmianie władzy w Budapeszcie. Nowy premier Węgier, Peter Magyar, wskazał, że polityk opuścił kraj. Obecnie Romanowski przebywa w sąsiedniej Serbii, co potwierdzają ustalenia polskich służb.

Zarzuty prokuratury wobec Romanowskiego

Prokuratura ściga Marcina Romanowskiego w związku z 19 przestępstwami, które polityk miał popełnić jako wiceminister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze i przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

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Źródło PAP
Tematy: Zbigniew Ziobrosikorskiromanowski
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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