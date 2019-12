W hicie 19. kolejki angielskiej ekstraklasy prowadzący w tabeli piłkarze Liverpoolu pokonali na wyjeździe wicelidera Leicester City 4:0. "The Reds" tym samym powiększyli przewagę nad "Lisami" do 13 punktów i mają jeszcze do rozegrania zaległy mecz.

Absolutna dominacja - te słowa najlepiej oddają grę Liverpoolu. Prowadzenie w 31. minucie gościom dał Roberto Firmino. Brazylijczyk precyzyjnym strzałem głową wykończył idealne dośrodkowanie Trenta Alexandra-Arnolda. O przewadze podopiecznych trenera Juergena Kloppa świetnie świadczy fakt, że pierwszy i w dodatku niecelny strzał Leicester oddał po godzinie gry. Kolejnych bramek "The Reds" długo jednak nie potrafili zdobyć. W końcu opór gospodarzy całkowicie się załamał. Między 71. a 78. minutą Liverpool strzelił trzy gole. Najpierw rzut karny wykorzystał James Milner, następnie z drugiego trafienia cieszył się Firmino, któremu ponownie dograł Alexander-Arnold. Na koniec 21-letni obrońca swój świetny występ przypieczętował bramką. Liverpool pewnie zmierza po pierwsze od 1990 roku mistrzostwo Anglii. Jest niepokonany, a z 18 meczów wygrał 17. 19. kolejka zakończy się w piątek. Tego dnia Manchester City na wyjeździe zagra z Wolverhampton Wanderers. Jeśli obrońcy tytułu przynajmniej zremisują, to awansują na drugie miejsce w tabeli. Teraz ich strata do Liverpoolu wynosi 14 punktów.