Pozytywne jest to, że ponad 80 proc. społeczeństwa po 20. roku życia ma przeciwciała. We wrześniu było to 75 proc., ale w trakcie IV fali dodatkowo odporność nabyło 12–16 proc. Czy da to nam ochronę przed Omikronem?

Reklama

Scenariusze ekspertów

Badacze przyjmują kilka scenariuszy. W najgorszym rozpoczyna się nowa pandemia, dokładnie taka, jak ta z lutego 2020 r. Mamy nowy wariant wirusa, na który nie ma odporności krzyżowej i wtedy nadchodzi taki COVID-19, wersja 2022 - tłumaczy dr Rakowski. W czwartek ruszają szczepienia dzieci między 5. a 11. rokiem życia O badaniach nad skutecznością szczepionek wobec wariantu Omikron.

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ>>>