Dziś wiemy, że oba te momenty byłydo kwestionowania całego procesu wyborczego w USA. Sygnałem ostrzegawczym, że w staraniach o prezydenturę Trump jest zdolny kłamać, manipulować wyborcami, a nawet podżegać do spisku przeciwko demokratycznie wybranej władzy . Hasło „Stop the Steal” stało się mottem groteskowych zabiegów Trumpa o podważenie wyników głosowania, ale także potężnego ruchu społecznego, który spaja wiara w teorię spiskową o „skradzionej” prezydenturze. 6 stycznia 2021 r. Ameryka z niedowierzaniem patrzyła, jak uzbrojony tłum atakuje Kapitol, aby nie dopuścić do certyfikacji zwycięstwa Joego Bidena. Po zaprzysiężeniu kontrolowany przez demokratów Kongres w odpowiedzi powołał specjalną komisję śledczą, która miała za zadanie m.in. wyjaśnić rolę Trumpa w tych wydarzeniach oraz postawić konspiratorów przed sądem. Pierwsze wyroki za udział w organizacji spisku antypaństwowego zapadły w grudniu ubiegłego roku. Zdawać by się mogło, że amerykańska demokracja – choć poturbowana – nadal należycie spełnia swoje funkcje.