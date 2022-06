O środki z Funduszu Pracy - zarządzanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce , mogły się ubiegać samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy od 25 lutego do 21 marca. Jak podsumowuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zainteresowanie było tak duże, że zadecydowano o zwiększeniu dofinansowania z planowanych 40 mln do 104 mln zł.

Z nadesłanych programów, rekomendację do realizacji otrzymało 115. Średnia kwota dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika to ok. 2 tys. zł. W każdym województwie realizowany będzie przynajmniej jeden projekt. Najwięcej z nich przypadnie na województwa: mazowieckie, wielkopolskie i śląskie - ponad 10 proc. ogólnej liczby ofert. Jest też pięć programów, które swoimi działaniami obejmą cały kraj. Ze wsparcia skorzystają przede wszystkim obywatele Ukrainy, choć są dwa, które dotyczą obywateli Afganistanu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaproponował nową kontynuację systemowego wsparcia cudzoziemców w regionie świętokrzyskim, rozpoczętego przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód w 2020 r. pod nazwą Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO oraz działań WUP i PUP w Kielcach. Obejmie 1500 cudzoziemców, z których 800 to obywatele Ukrainy, przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. Proces integracji społecznej obejmie działania od nauki języka polskiego, poprzez pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw bytowych, materialnych, integracji, aż po przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy będące efektem procesu aktywizacji zawodowej.

Cudzoziemcy przebywający w śląskiem będą mogli skorzystać z programu zgłoszonego przez Urząd Gminy Rajcza. Przewiduje on powstanie Centrum Pomocy dla Cudzoziemców, pełniącego rolę punktu informacyjno-doradczego. Asystenci integracyjni będą realizować zadania indywidualnie i grupowe korzystając przy tym z doświadczenia zespołu interwencji kryzysowych, jak i relacji z szeregiem kluczowych instytucji i organizacji. Udzielane wsparcie ma polegać na zapewnieniu pomocy prawnej oraz psychologicznej, ale też zaoferowaniu lekcji języka polskiego i kursów orientacji kulturowej z jednocześnie prowadzonymi zajęciami animacji dla dzieci i młodzieży. Rodziny planujące dłuższy pobyt i podjęcie pracy w Polsce otrzymają bon bytowy do wykorzystania na opłaty mieszkaniowe. Projekt jest przewidziany dla 100 osób.

33 proc. zaakceptowanych ofert dotyczy obszaru aktywizacji zawodowej. Należy do nich program zgłoszony przez Fundację Emic z kujawsko-pomorskiego dla 200 cudzoziemców. Przewiduje on doradztwo zawodowe, które będzie realizowane przez badanie i ocenę kompetencji oraz profilowanie potrzeb cudzoziemców z możliwościami rynku pracy. Wszystko to we współpracy z urzędami pracy oraz przez osobiste kontakty konsultantów z przedsiębiorcami i innymi zakładami pracy. Efektem działań ma być wzmocnienie pozycji na rynku pracy cudzoziemców poszukujących zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości, zarówno osób planujących otworzenie działalności, jak i już prowadzących biznes w Polsce.