Dokładnie w 69,3 proc. były wypełnione gazemw minioną niedzielę. Według monitorującej stany zapasów Aggregated Gas Storage Inventory Niemcy , które zużywają rocznie najwięcej tego paliwa w Europie i mają też największe zdolności magazynowe, także są zaopatrzone na podobnym poziomie. Nawet Austria, której zbiorniki były rok temu zapełnione zaledwie w 35 proc., dziś wykorzystuje je już w ponad 50 proc. Jest to związane m.in. z tym, żezdecydował się na przejęcie zarządzania największym magazynem w kraju w Haidach, który należał do. Na europejskiej mapie zasobów ten kraj jest bardzo istotny, ponieważ wspólnie z Niemcami, Francją, Włochami i Niderlandami zapewnia dwie trzecie możliwości magazynowania. Austria jest w stanie zgromadzić surowiec pokrywający w całości jej roczne zużycie. Dla porównania: Niemcy mogą zmagazynować ok. 25 proc. gazu wykorzystywanego w ciągu 12 miesięcy, Polska ok. 15 proc.