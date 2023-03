Jako bańkofob tak problemu rozwiązać nie mogę, a jako człowiek czujący wobec Jana Pawła II dług wdzięczności, słyszę wewnętrzny głos (ups!), namawiający mnie do wsparcia papieża, wtedy kiedy, jak się zdaje, wsparcie jest Mu potrzebne. Przede wszystkim dlatego, że ewidentnie... skopał problem księży pedofilów, co będzie mu (słusznie) pamiętane. A też dlatego, że niemała część obrońców świętego skutecznie i do reszty obrzydza go młodemu pokoleniu. Zapewne wielu z nich już prasuje garnitury na imprezę 2 kwietnia.

Reklama

Kto będzie na marszu?

Kto będzie na marszu? Sami znajomi. Minister, w sprawie dramatu rodziny posłanki PO krzyczący coś o lewactwie pragnącym „przykryć prawdę”, niemal na pewno okaże się wiernym synem świętego. Liderzy SP, którzy mówią „nie” dla atakowania autorytetów (bo kiedy Kali kraść krowę...). Gorliwy premier, milczący RPD. Autorzy pasków w TVP Info, oskarżających PO o spowodowanie śmierci nastolatka – choć tu można mieć nadzieję, że przyjdą jedynie po to, aby widzieli ich przełożeni…

CZYTAJ WIĘCEJ W WEKENDOWYM WYDANIU MAGAZYNU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ>>>