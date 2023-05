W sobotę na poligonie w Nowej Dębie rozpoczęła się aktywna faza ćwiczeń Anakonda-23. To, jak mówił rzecznik, największe ćwiczenia Wojska Polskiego w tym roku. - Ćwiczymy nie tylko w Polsce, ale na całej wschodniej flance NATO od Szwecji do Rumunii. Jednym z elementów ćwiczenia, która odbywało się w Nowej Dębie, to działanie batalionowego zgrupowania taktycznego. Wzięły w nim udział oddziały z Polski, USA, Rumunii i Słowenii - podkreślił.

Reklama

Podkreślił, że wojsko w ramach Anakonda-23 ćwiczy nie tylko na poligonach. - Kiedy nie jest to konieczne, np. ze względów bezpieczeństwa, ćwiczymy poza poligonami. To nasza zasada. W tych ćwiczeniach Anakonda-23 szkolą się również stanowiska dowodzenia. W ćwiczeniach biorą udział wszystkie stanowiska dowodzenia z naszej dywizji i jednostkach podległych. Ćwiczą również w terenie przygodnym, z wykorzystaniem infrastruktury cywilnej – dodał mjr Lipczyński.

Reklama

"Najlepiej widać na drogach"

Jego zdaniem to, że część ćwiczeń odbywa się poza poligonami widać najlepiej na drogach, którymi porusza się bardzo dużo wojskowych kolumn.

Jak podał mjr Lipczyński, w ćwiczeniach udział bierze w sumie kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy oraz innych krajów sojuszniczych i partnerskich.

Dziewiąta edycja

W sobotę w Nowej Dębie w ćwiczeniach wykorzystywane były m.in. samoloty F-16, śmigłowce Sokół, czołgi Abrams, haubice Krab i moździerz Rak. Ćwiczenia Anakonda-23 potrwają do połowy maja br.

Scenariusz sobotniego szkolenia przewidywał prowadzenie obrony, zatrzymanie przeciwnika i przejście do kontrataku.

Akakonda-23 to dziewiąta edycja tego ćwiczenia. Jest to ćwiczenie narodowe z udziałem wojsk sojuszniczych i partnerskich. Anakonda-23 jest ściśle skoordynowana z amerykańskim ćwiczeniem Defender-23 oraz szwedzkim Aurora-23.

Reklama

Tegoroczna Anakonda składa się z czterech części: ćwiczenia studyjnego z grą wojenną na poziomie strategiczno-operacyjnym (Table Top Exercise - TTX); połączonego ćwiczenia z wojskami (Joint LIVEX); ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo (Command Post Exercise/ Computer-Assisted Exercise - CPX/CAX) oraz ćwiczenia eksperymentalnego (Field Experimentation Exercise – FEX).

W części aktywnej (Joint LIVEX), która trwa od 17 kwietnia do 16 maja, z kulminacją działań 6 maja, weźmie udział ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich. Zadania w ćwiczeniu przydzielono dowódcom 12., 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanych.

Ćwiczenie Anakonda-23 służy integracji zdolności militarnych Sił Zbrojnych RP, wojsk sojuszniczych, partnerskich oraz układu pozamilitarnego w międzynarodowym środowisku operacyjnym, tak by były zdolne do współdziałania z sojuszniczej operacji w regionie Morza Bałtyckiego w przypadku przywołania artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego.

W ćwiczeniu biorą udział elementy układu pozamilitarnego z województw północnej, centralnej a zwłaszcza wschodniej Polski, np. funkcjonariusze jednostek podległych MSWiA są zaangażowani w osłonę strategiczną ćwiczenia. Wybrane epizody powierzono kilkuset uczniom klas mundurowych oraz członkom grup rekonstrukcyjnych, którzy będą je realizować z wojskami operacyjnymi i WOT.

Wojciech Huk