W piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. "Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji - zaznaczył na platformie x Hołownia.

W sobotę Michał Gniatkowski na platformie X wydał oświadczenie, w którym odniósł się do debaty nt. nominacji do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

"Nie do końca rozumiem"

"Nie do końca rozumiem, dlaczego nie da się być jednocześnie: ekspertem, cieszącym się zaufaniem koalicji rządu, nominatem do RN, a zarazem osobą cieszącą się zaufaniem społecznym w danym mieście – kandydatem w wyborach samorządowych" - napisał.

Podkreślił, że niedawne powołanie przez nowy, koalicyjny rząd do pełnienia roli członka RN Enea SA traktuje bardzo poważnie - jak napisał - jako udział w misji uzdrawiania sytuacji w kluczowych SSP.

"Jestem gotowy zrzec się członkostwa"

Gniatkowski dodał, że liczy na to, że w najbliższym czasie Polska 2050 oraz inne partie koalicji rządzącej wypracują szczegółowe rozwiązania w zakresie wyboru władz SSP. "Jeśli będzie taka potrzeba – jestem w stanie w każdej chwili zawiesić swoje członkostwo w partii lub zrzec się członkostwa" - dodał.

"Jednostronnie zaprzestaję ze skutkiem natychmiastowym aktywności partyjnej, o czym dziś powiadomię swoje koło partyjne" - napisał.

Dodał, że dziś nie będzie uczestniczył w głosowaniach na forum Rady Regionu. "Fachowcem (radcą prawnym) się jest, a członkiem partii tylko się bywa" - napisał.

Zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek

Odnosząc się do tego, czy będzie kandydować w wyborach na prezydenta Poznania - napisał, że z oczywistych względów nie może składać konkretnych deklaracji. Dodał także, że w poniedziałek uda się na tygodniowy urlop.

"Zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek. Zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców do zarządów i rad spółek. Zakaz finansowania partii przez członków zarządów i rad spółek. Zmiany zaczynamy od siebie" - napisał w piątek na platformie X marszałek Sejmu, lider Polski 2050.

W piątek lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko, szef klubu Polska 2050 Mirosław Suchoń oraz posłanka Barbara Oliwiecka poinformowali na briefingu prasowym, że wystartowały prace nad projektem ustawy ws. odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Do końca lutego postaramy się przedstawić naszym partnerom z koalicji projekt ustawy dotyczącej odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa - powiedział Hołownia na konferencji prasowej.