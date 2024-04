PiS ułożył już listy do wyborcze do Parlamentu Europejskiego, ale nie podał ich oficjalnie. Z informacji PAP wynika, że start w wyborach do Parlamentu Europejskiego potwierdziła Anna Fotyga oraz Patryk Jaki. Oprócz współprzewodniczącego EKR Ryszarda Legutki, z obecnych europosłów PiS ponownie o mandat nie będzie ubiegać się Beata Mazurek, Elżbieta Kruk czy Grzegorz Tobiszowski.