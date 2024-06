W środę wieczorem odbędzie się wspólne posiedzenie klubów PSL-TD i Polska 2050-TD tworzących Trzecia Drogę.

Przyszłość koalicji

Tematem spotkania mają być m.in. minione wybory do Parlamentu Europejskiego oraz przyszłość tej koalicji. W wyborach do PE Trzecia Droga zdobyła 6,91 proc. głosów, co przełożyło się na trzy mandaty.

Hołownia o relacjach z PSL

Marszałek Hołownia pytany we wtorek przez dziennikarzy o to spotkanie podkreślał, że PSL i Polskę 2050 łączy związek partnerski. W związkach są różne momenty, natomiast my jesteśmy nastawieni na poważne deklaracje i długie trwanie. Określiłbym jako mocne 4+, nasze dzisiejsze relacje; w skali do 5+- podkreślił Hołownia.

Wciąż zostaje jeden punkt na to, aby poprawić relacje - zaznaczył.

Według marszałka koalicja przetrwa. Nie będzie innego rządu w Polsce przez 3,5 roku - dodał.

Kandydat na prezydenta?

Hołownia pytany, czy będzie wspólnym kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta w przyszłorocznych wyborach odparł, że nie może tego wykluczyć. Zobaczymy jak się to wszystko poukłada - zaznaczył lider Polski 2050.