Z informacji o zatrzymanych w związku z planem zamachu na wiedeński koncert Taylor Swift wyłania się obraz "zbieżny z budzącym dreszcze wzorcem, dobrze znanym europejskim służbom antyterrorystycznym" - twierdzi portal.

Obu głównych podejrzanych, w wieku 17 i 19 lat, zostało zradykalizowanych poprzez media społecznościowe, poinformowała austriacka policja. "Sprawcy zazwyczaj komunikują się za pomocą szyfrowanych kanałów" - powiedział dziennikarzom dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w austriackim MSW Franz Ruf.

Liczba ataków i planów wzrosła czterokrotnie

Jak twierdzi CNN, opierając się na badaniach eksperta terroryzmu Petera Neumanna i rozmowy ze źródłami w europejskich służbach wywiadowczych, liczba ataków i planów ataków terrorystycznych wzrosła od 2022 r. czterokrotnie. Co więcej, służby antyterrorystyczne uważają, że wykrywane obecnie plany ataków robią wrażenie "reżyserowanych" - kierowanych przez bardziej doświadczonego rekrutera znajdującego się daleko od potencjalnych zamachowców.

Ugrupowaniem, na którym skupia się obecnie uwaga służb, jest tzw. Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (IS-K), znane m.in. ze zrealizowanego wiosną ataku na podmoskiewską salę koncertową "Krokus". Wyzwaniem są szybko zmieniające formę zagrożenia terrorystyczne pochodzące z obszarów położnych w Azji Centralnej i na Kaukazie Północnym.

Powstrzymano próby zamachów w całej Europie

CNN wymienia wcześniejsze przypadki z tego roku. Pochodząca z Czarnogóry czternastolatka zatrzymana w Austrii, gdy nabyła nóż i siekierę do planowanego ataku; na jej komputerze znaleziono materiały IS. Francuscy nastolatkowie zatrzymani podczas akcji zabezpieczania igrzysk olimpijskich. Aresztowany w maju osiemnastolatek czeczeńskiego pochodzenia, który miał zamiar dokonać zamachu na kibiców oglądających igrzyska w Saint-Etienne. Szesnastolatek z departamentu Haute-Savoie, poszukujący informacji, jak skonstruować pas szahida i umrzeć jak islamski męczennik. Także w Niemczech służby wykryły dwa terrorystyczne spiski przygotowywane przez nastolatków. W kwietniu w Dusseldorfie zatrzymano dwie dziewczynki - miały 15 i 16 lat. Uczestniczący w ich spisku chłopiec był również piętnastolatkiem. 18-latek został zatrzymany w maju w związku z planem ataku nożowego w synagodze w Heidelbergu. W Szwajcarii służby zatrzymały piętnastolatka i szesnastolatka, którzy, jak twierdzi policja, z wsparciem IS szykowali się do ataków bombowych.

"Jeden wystarczy"

Neumann twierdzi, że nastolatkowie byli często werbowani poprzez kontakty internetowe i podkreśla, że IS czy IS-K zależy na sukcesie, który mogą im zapewnić pojedyncze osoby z setek rekrutów. Takie grupy mierzą szczególnie w młodszych nastolatków - twierdzi Neumann. Mogą nie być bardzo przydatni. Mogą zmienić zdanie. Mogą coś spaprać. (...) Niemniej nie są podejrzani. Kto myślałby o 13-latku jako o terroryście?. Dlatego jego zdaniem "jeden wystarczy".

Jak twierdzi Neumann, bardzo młodzi ludzie są rekrutowani przez takie platformy jak TikTok, na których algorytmy kierują ich w stronę "baniek", w których mogą do nich dotrzeć dżihadystyczni werbownicy.