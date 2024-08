Polski sport, ten olimpijski, ale też na tych niższych szczeblach, musi być przejrzysty, ponieważ są to pieniądze podatników - powiedział Tusk w piątek w Karczewie. Jak dodał, wpływy z podatków w dużym stopniu zasilają organizacje sportowe, dlatego też - podkreślił - finansowanie sportu musi być przejrzyste.

Reklama

"To się musi bezwzględnie skończyć"

Premier dodał, że istnieją formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zobowiązują takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości, do dostępności opinii publicznej do sprawozdań finansowych. Zaznaczył, że atmosfera, iż te informacje są tajne, jest dewastująca dla morale polskiego sportu.

To musi się bezwzględnie skończyć. W przypadku sprawdzenia wszystkich potencjalnych nieprawidłowości my i tak już działamy. Krajowa Administracja Skarbowa, inne służby będą tak czy inaczej bezlitośnie rozliczały z każdej wydanej złotówki działaczy sportowych, związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski - zapewnił.

Jeśli nie ma tam woli, no to my tę wolę wyegzekwujemy, żeby wszystko było przejrzyste - jak na talerzu. Żeby Polacy zobaczyli, kto ile wydał, kto ile zarobił, jak wyglądało finansowanie, efekty też wyników olimpijskich, które stały się dla nas wszystkich też dzwonkiem alarmowym, bo pokazały, że coś jednak bardzo nie gra. Jak są dobre efekty, to ludzie przymykają czasami oczy na to, że coś złego się dzieje. A tu dzieje się coś złego, a oprócz tego nie ma efektów - podkreślił szef rządu.

Nitras przedstawił dane o finansowaniu związków

Reklama

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras w poniedziałek na portalu X przedstawił dane dotyczące finansowania z budżetu państwa przygotowań sportowców do IO w Paryżu w latach 2022-24. Wynika z nich, że Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz spółki skarbu państwa w tym okresie przekazały Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 92 163 180 zł. Natomiast polskie związki olimpijskie w tym samym czasie z budżetu państwa otrzymały 785 659 000 zł.

Odnosząc się do tych informacji premier Donald Tusk zapowiedział wtedy, że trzeba bardzo dokładnie zbadać, w jaki sposób publiczne pieniądze zostały wykorzystane na sport olimpijski. Premier podkreślił, że oczekiwania wobec polskich sportowców na tegorocznych igrzyskach były większe.