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Mega trudny QUIZ geograficzny dla bystrzaków. Przy czwartym pytaniu zaczną się schody. Komplet punktów tylko dla mistrzów

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:26
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QUIZ z geografii
Mega trudny QUIZ geograficzny dla bystrzaków. Przy czwartym pytaniu zaczną się schody. Komplet punktów tylko dla mistrzów/Shutterstock
Lubisz geografię? Sprawdź, ile pamiętasz ze szkoły i podróży po mapie. Przygotowaliśmy 10 pytań z różnych zakątków świata - od pustyń po stolice.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquiz
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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