Przyrodnicy i herpetolodzy w Niemczech z niepokojem obserwują sytuację w rejonie miasta Zweibrücken (kraj związkowy Nadrenia-Palatynat). Na lokalnym składowisku odpadów oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie od kilku lat rozwija się populacja węża (Hierophis viridiflavus) - gatunku inwazyjnego, który naturalnie nie występuje w tej części Europy.

Skąd węże wzięły się w Niemczech?

Eksperci przypuszczają, że pierwsze gady trafiły w okolice Zweibrücken około 2017 roku wraz z transportem śmieci. Najprawdopodobniej wśród nich znajdowała się ciężarna samica, co dało początek prężnie rozwijającej się populacji.

Wysypisko zapewniło zwierzętom idealne warunki do życia i rozrodu. Obecnie ich liczbę szacuje się na setki osobników. W ramach działań mających na celu ograniczenie ekspansji gatunku, herpetolodzy odłowili już ponad 300 węży. Do akcji zaangażowano również lokalną społeczność - mieszkańcy są proszeni o fotografowanie i zgłaszanie każdego zauważonego gada.

Charakterystyka gatunku Hierophis viridiflavus

Pochodzenie: Południowa Europa (głównie Włochy , południowa Francja, Korsyka, Sardynia).

, południowa Francja, Korsyka, Sardynia). Wygląd: Długość od 1,5 do 2 metrów, smukła budowa ciała. Dorosłe osobniki wyróżniają się czarnym ubarwieniem z żółto-zielonym , mozaikowym wzorem, co ułatwia im kamuflaż w trawach i krzewach.

, mozaikowym wzorem, co ułatwia im kamuflaż w trawach i krzewach. Zachowanie i nazwa: W języku niemieckim wąż ten nazywany jest Zornnatter (" gniewny wąż ”). Nazwa nawiązuje do jego gwałtownej reakcji na pojmanie - osaczony broni się bardzo energicznie, próbuje kąsać i owijać się wokół napastnika.

”). Nazwa nawiązuje do jego gwałtownej reakcji na pojmanie - osaczony broni się bardzo energicznie, próbuje i owijać się wokół napastnika. Dieta: Aktywny drapieżnik polegający na szybkości i dobrym wzroku. Jego głównym przysmakiem są jaszczurki, ale poluje również na gryzonie (np. młode myszy i szczury).

Czy gatunek ten jest niebezpieczny dla ludzi?

Mimo agresywnej postawy w sytuacjach zagrożenia, wąż ten nie jest jadowity i nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa dla człowieka. Herpetolog Hubert Laufer, który od lat zajmuje się eliminowaniem tych gadów z terenu Niemczech, zwraca uwagę na ich zachowanie. Kiedy złapiesz węża, będzie próbował ugryźć osobę, która go złapie (...) Jeśli zostawisz je w spokoju, nic nie zrobią - tłumaczy ekspert.

Porównuje ewentualne ugryzienie do drobnych zadrapań, jakich można doznać podczas przedzierania się przez gęste krzaki jeżyn - kontakt ze zwierzęciem bywa nieprzyjemny, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Źródło: Interia