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Nietypowa plaga w Niemczech. Setki egzotycznych węży opanowały wysypisko

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:41
[aktualizacja 47 minut temu]
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Gelbgruene Zornnatter, Karbonarschlange, Coluber viridiflavus, Hierophis viridiflavus carbonarius, European whip snake, western European whip snake, dark-green whipsnake
Nietypowy problem w Niemczech. Inwazyjna populacja węży na wysypisku śmieci/PAP Archiwalny
Na składowisku odpadów w Nadrenii-Palatynacie od kilku lat rozwija się nietypowa populacja węży z południa Europy. Gady prawdopodobnie przybyły do Niemiec z transportem śmieci i szybko się rozmnożyły. Choć potrafią dotkliwie pokąsać przy próbie złapania, dla ludzi nie są jadowite - stanowią jednak poważne wyzwanie dla lokalnego środowiska.

Przyrodnicy i herpetolodzy w Niemczech z niepokojem obserwują sytuację w rejonie miasta Zweibrücken (kraj związkowy Nadrenia-Palatynat). Na lokalnym składowisku odpadów oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie od kilku lat rozwija się populacja węża (Hierophis viridiflavus) - gatunku inwazyjnego, który naturalnie nie występuje w tej części Europy.

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Skąd węże wzięły się w Niemczech?

Eksperci przypuszczają, że pierwsze gady trafiły w okolice Zweibrücken około 2017 roku wraz z transportem śmieci. Najprawdopodobniej wśród nich znajdowała się ciężarna samica, co dało początek prężnie rozwijającej się populacji.

Wysypisko zapewniło zwierzętom idealne warunki do życia i rozrodu. Obecnie ich liczbę szacuje się na setki osobników. W ramach działań mających na celu ograniczenie ekspansji gatunku, herpetolodzy odłowili już ponad 300 węży. Do akcji zaangażowano również lokalną społeczność - mieszkańcy są proszeni o fotografowanie i zgłaszanie każdego zauważonego gada.

Charakterystyka gatunku Hierophis viridiflavus

  • Pochodzenie: Południowa Europa (głównie Włochy, południowa Francja, Korsyka, Sardynia).
  • Wygląd: Długość od 1,5 do 2 metrów, smukła budowa ciała. Dorosłe osobniki wyróżniają się czarnym ubarwieniem z żółto-zielonym, mozaikowym wzorem, co ułatwia im kamuflaż w trawach i krzewach.
  • Zachowanie i nazwa: W języku niemieckim wąż ten nazywany jest Zornnatter ("gniewny wąż”). Nazwa nawiązuje do jego gwałtownej reakcji na pojmanie - osaczony broni się bardzo energicznie, próbuje kąsać i owijać się wokół napastnika.
  • Dieta: Aktywny drapieżnik polegający na szybkości i dobrym wzroku. Jego głównym przysmakiem są jaszczurki, ale poluje również na gryzonie (np. młode myszy i szczury).

Czy gatunek ten jest niebezpieczny dla ludzi?

Mimo agresywnej postawy w sytuacjach zagrożenia, wąż ten nie jest jadowity i nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa dla człowieka. Herpetolog Hubert Laufer, który od lat zajmuje się eliminowaniem tych gadów z terenu Niemczech, zwraca uwagę na ich zachowanie. Kiedy złapiesz węża, będzie próbował ugryźć osobę, która go złapie (...) Jeśli zostawisz je w spokoju, nic nie zrobią - tłumaczy ekspert.

Porównuje ewentualne ugryzienie do drobnych zadrapań, jakich można doznać podczas przedzierania się przez gęste krzaki jeżyn - kontakt ze zwierzęciem bywa nieprzyjemny, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Źródło: Interia

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcywężewysypisko
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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