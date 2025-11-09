Od lat teleturniej "1 z 10" cieszy się niesłabnącą popularnością i uchodzi za najdłużej emitowany teleturniej w historii TVP. W każdym odcinku uczestnicy muszą wykazać się refleksem, szeroką wiedzą i odpornością na stres. My też przygotowaliśmy dla ciebie podobne wyzwanie. 12 trudnych pytań inspirowanych legendarnym programem. Myślisz, że zdobędziesz komplet punktów? Tadeusz Sznuk byłby z ciebie dumny. Sprawdź się!

