Czy pamiętasz czasy, gdy "Pewex" był oknem na świat, "kartki" codziennością, a "Polonez" marzeniem? Jeśli epoka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to dla Ciebie coś więcej niż tylko daty z podręcznika, ten quiz jest stworzony dla Ciebie. Tylko prawdziwi eksperci od PRL-u zdobędą komplet punktów.

Przejdź do quizu