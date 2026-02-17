PRL bez tajemnic? Ekstremalny quiz tylko dla mistrzów. 10/10 nie zdobędzie byle kto
dzisiaj, 30 minut temu
Czy pamiętasz czasy, gdy "Pewex" był oknem na świat, "kartki" codziennością, a "Polonez" marzeniem? Jeśli epoka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to dla Ciebie coś więcej niż tylko daty z podręcznika, ten quiz jest stworzony dla Ciebie. Tylko prawdziwi eksperci od PRL-u zdobędą komplet punktów.
