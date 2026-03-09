Okres zaborów był jednym z najtrudniejszych w historii Polski. Od 1795 roku przez 123 lata Polacy żyli pod obcym panowaniem, walcząc o zachowanie tożsamości narodowej i marząc o odzyskaniu niepodległości. Ten quiz sprawdzi Twoją wiedzę na temat tego burzliwego czasu. Powodzenia!

