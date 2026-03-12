Polska muzyka lat 90. Pamiętasz te kultowe kawałki? 8/10 to świetny wynik
dzisiaj, 08:59
Lata 90. to wyjątkowy okres w historii polskiej muzyki, który obfitował w niezapomniane przeboje, które do dziś goszczą na naszych playlistach. W ciągu tamtej dekady wielu artystów zdobyło serca słuchaczy, tworząc utwory, które stały się ikonami tamtych czasów. Czy pamiętasz, kto śpiewał te kultowe kawałki? Sprawdź się... 8/10 to jest coś! Powodzenia!
