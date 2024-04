PKOl zaprezentował również stroje sportowe, w który biało-czerwoni będą rywalizować i w które nosić będą na co dzień podczas igrzysk w Paryżu.

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy dumni z tego, jak będą wyglądali nasi zawodnicy i nasze zawodniczki. Na pewno na igrzyskach w Paryżu zdobędziemy 300. medal dla Polski. Mam też nadzieję, że tych krążków będzie dużo. Pamiętajmy, że każdy medal to jest ciężka praca naszych sportowców, by najpierw zakwalifikować się na tę imprezę, a następnie by stanąć na podium. Liczę, że Mazurek Dąbrowskiego będzie wielokrotnie grany. Jesteśmy jedną drużyną. Jestem dumny z tego, jak będą się prezentowali nasi zawodnicy - podkreślił prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia.