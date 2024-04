O prawie na kanale YouTube poinformował sam zainteresowany. Stanowski padł ofiarą tzw. "spoofing". Ktoś podszył się pod jego numer telefonu oraz niego samego i zadzwonił na policję z informacją, że poćwiartował własną żonę.

Zgłoszenia z numeru telefonu Stanowskiego

Policjanci nie zbagatelizowali zgłoszenia, ale podeszli do niego z rezerwą. Z pełną ostrożnością i dyskretnie zbadali sprawę. Po zjawieniu się na miejscu zobaczyli, że żona Stanowskiego jest cała i zdrowa. Po rozmawiali z dziennikarzem, który przyznał, że numer, którego ktoś dokonał zgłoszenia faktycznie należy do niego, ale to nie dzwonił on, ani nikt w tym celu nie używał należącego do niego urządzenia.

Jak się później okazało tego dnia policja otrzymała jeszcze sporo zgłoszeń z numeru telefonu jaki posiada Stanowski.

Stanowski i jego rodzina nękani oraz zastraszani

Kilka dni po tym zdarzeniu znów ktoś podszywał się pod numer Stanowskiego. Tym razem zadzwonił do żony dziennikarza i damski głos poinformował kobietę, że jej dzieci zginęły w wypadku samochodowym.

Na tym nie koniec. Kolejnym fałszywym zgłoszeniem z numeru telefonu Stanowskiego była informacja o pożarze jego domu. Na miejscu od razu zjawiły się jednostki gaśnicze.

Jak się okazuje dziennikarz i jego rodzina są nękani i zastraszani. Stanowski dokładnie o tym opowiedział w najnowszym odcinku "Dziennikarskiego Zera".